Karl Valentin als Promigast bei Ergo Arte 2023

Der Theater-Sommer neigt sich dem Ende zu. Die kulturellen Highlights werden aber nicht weniger – im Gegenteil: Mit Karl Valentin hält einer der bekanntesten deutschsprachigen Humoristen, dessen Zitate uns im Alltag heute noch begegnen, an zehn Abenden im historischen Gewölbe von Schloss Artstetten Einzug. Das Theaterstück „Valentins Panoptikum – ein Aquarium voll Regen, voll Traufe, voller Wortklauberei“ wird von Alexander Pausz in humorvoller Weise inszeniert.

Der von Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch gestaltete Theaterabend ist eine literarische Revue aus Kurzgeschichten, Nonsens-Couplets und vertrackten Szenen des bayerischen Ausnahmetalents Karl Valentin, der doch so schön meinte: „I versteh gar net, was de alls über mi schreibn, i wui doch blos, dass d´Leut in d´Vorstellung neigenga und lacha!“ – Also: Schauen Sie sich das an. Die Termine sind Donnerstag, 7. September (Premiere), Samstag, 9. September, Donnerstag, 14. September, Samstag 16. September, Donnerstag, 21. September, Samstag, 23. September, Donnerstag, 28. September, Samstag, 30 September, Donnerstag 5. Oktober und Samstag, 7. Oktober jeweils 19 Uhr.