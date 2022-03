Wie erkläre ich Kindern Krieg?

Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sind täglicher Begleiter. Dabei kommen aber auch Fragen der eigenen Kinder. Fragen zum Thema Krieg, wo Eltern oft nicht die perfekte Antwort wissen. Der Melker Psychologe und SPÖ-Gemeinderat John Haas stellt sich dieser Frage am 17. März, 18.30 Uhr, am Facebook-Kanal der Melker SPÖ. Im Anschluss an das Webinar „Mit Kindern über Krieg sprechen“ stellt sich Haas auch den Fragen der Teilnehmer.

Welchen Tipp hat Haas aber bereits jetzt parat? „Bilder aber auch Wörter, die in den Nachrichten sind, sind für Kinder nicht interpretierbar. Je nach Alter des Kinds sollte man diese völlig von medialen Bildern abschirmen oder sie zumindest dabei begleiten und mit ihnen darüber sprechen“, rät Haas. Er warnt davor, Kinder mit ihren Gedanken alleine zu lassen: „Erziehungsberechtigte sind die Übersetzer für das Weltgeschehen.“

Kinder sind laut Haas aber sehr feinsinnig, was derartig schreckliche Bilder angeht. „Spannung, die die Eltern, etwa aufgrund des Krieges, betrifft, bemerken Kinder. Man muss dabei auch auf sich selbst schauen, wie man die Verarbeitung solcher Nachrichten innerhalb der Familie gestaltet“, sagt Haas, der auch mahnt, jegliche Szenarien des Krieges, nicht vor den Kindern zu besprechen: „Auch sollte man darauf verzichten, irgendwelche Länder beim Namen zu nennen, ansonsten kann es zu einer Vorurteilsbindung durch die Kinder kommen.“ Das „optimale Alter“, um mit Kindern die Bilder zu begutachten? „Man sagt ab zehn bis zwölf Jahren“, antwortet der Melker Psychologe.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden