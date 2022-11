Bezirk Melk: Ein Advent wie damals?

Von Stand zu Stand schlendern, Punsch trinken und im Hintergrund Chorgesang. Adventmärkte sind in der Vorweihnachtszeit nicht wegzudenken. In den vergangenen beiden Jahren waren sie im Bezirk aber dünn gesät. Dieses Jahr finden viele schon im November wieder statt, die Folgen der Pandemie und der Energiekrise verleihen der Vorfreude aber einen bitteren Beigeschmack.

Bereits am kommenden, ersten Novemberwochenende kann der Hobby-Kunst-Advent des Kultur- und Denkmalschutzvereins Leiben im Europaschloss besucht werden. An drei Wochenenden präsentieren Hobbykünstlerinnnen und -künstler volkstümliche sowie moderne Kreativität, auch für ein musikalisches Rahmenprogramm ist gesorgt. Die Vorbereitungen laufen bereits sehr gut, erklärt Obmann Anton Hochstöger. Große Veränderungen soll es dabei ebenso nicht geben, der Verein setzt hier auf die 35-jährige Tradition des Adventmarktes und „das eingespielte Team“, weiß er.

Heizkosten sind auch immer eine Sache des Wetters, wenn es warm ist, ist es noch weniger ein Problem.“ Anton Hochstöger, Obmann Kultur- und Denkmalschutzverein Leiben

Auch der Burgadvent auf der Ruine Aggstein steht an drei Novemberwochenenden für Besucherinnen und Besucher offen. Im Vorjahr konnte der Adventmarkt problemlos über die Bühne gehen, erinnert sich die für Tourismus- und Eventmanagement zuständige Christine Jäger: „Wir konnten unseren Burgadvent an drei Wochenenden abhalten − und am Montag danach war Lockdown!“ Insofern würden die Vorbereitungen gut laufen und die Vorfreude groß sein, vor allem, weil diese Vorweihnachtszeit kaum von coronabedingten Einschränkungen gekennzeichnet ist.

Doch genau diese zeigen nun ihre Nachwirkungen, vor allem bei den Standlerinnen und Standlern: „Die Nachfrage der Ausstellerinnen und Aussteller ist nach wie vor groß − wir haben sogar mehr als je zuvor! Es gibt allerdings schon einige, die die Coronazeit nicht überstanden haben, vor allem reine Gastrostände. Aber auch einige, die vor allem auf Mittelaltermärkten unterwegs waren, haben die Krise nicht überstanden“, bedauert Jäger. Beim Hobby-Kunst-Advent in Leiben konnte Hochstöger eine ähnliche Bewegung erkennen.

Die Teuerungen in den Bereichen Strom, Gas und Öl sind derzeit in aller Munde. In einer Jahreszeit, die besonders für funkelnde Lichter und Heizstrahler bekannt ist, stellt sich daher die Frage nach Einsparungsmaßnahmen.

Auch bei der Organisation der Adventmärkte sucht man derzeit nach Antworten. In Leiben und Aggstein hat man aber bereits eine. Im Europaschloss Leiben finden große Teile des Marktes in den Innenräumen statt, Heizstrahler etwa werden nicht benötigt. Für Hochstöger sind mögliche Mehrkosten durch Energiepreissteigerungen aber kein Grund über ein Nicht-Stattfinden des Hobby-Kunst-Advents nachzudenken: „Wir ziehen das durch, außerdem sind Heizkosten auch immer eine Sache des Wetters: Wenn es warm ist, ist es noch weniger ein Problem“, erzählt er. Auch in Aggstein sieht man sich vor hohen Kosten gefeit, ein großes Angebot an Lichterketten oder Strahlern habe es nie gegeben. Anstelle von Heizschwammerl greift man außerdem auf eine altbekannte Alternative: „Strahler passen nicht in unser mittelalterliches Konzept, wir wärmen uns und unsere Gäste mit Punsch“, lacht Jäger.

