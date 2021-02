Unruhe herrscht derzeit im Gemeindevertreterverband (GVV) der SPÖ im Bezirk Melk. Viele sehen die Schuld an den Bürgermeisterwechseln in Persenbeug-Gottsdorf und Ybbs, an dem fehlenden Austausch zwischen den Bürgermeistern im Verband sowie der mangelnden Servicierung durch den Ybbser GVV-Bezirksvorsitzenden und Nationalratsabgeordneten Alois Schroll.

Dieser soll seit seiner Wahl vor vier Jahren keine einzige GVV-Sitzung abgehalten haben. Dies bestätigen auch mehrere SPÖ-Ortschefs gegenüber der NÖN. „Es sollte eigentlich vierteljährliche Sitzungen geben, die gab es aber nicht“, meint ein Ortschef. Schroll selbst dementiert die Vorwürfe: „Wir hatten einen ständigen Austausch und auch regelmäßige Treffen. Die Aussagen stimmen einfach nicht. Natürlich war es im Vorjahr aufgrund der Pandemie weniger.“

„Ich weiß nur, dass der Bezirksverband Melk ein sehr aktiver ist, der seine Gemeinden gut betreut.“Rubert Dworak, GVV-Präsident

Schroll wundert sich über die Vorwürfe und fragt sich auch, wer seiner Parteikollegen solche Gerüchte streut. So gäbe es neben einem ständigen Austausch in einer WhatsApp-Gruppe auch regelmäßige Bezirksversammlungen.

GVV-Präsident Rupert Dworak sieht in Melk einen „aktiven“ Bezirksverband. Morgenbesser

Nachgefragt bei der Landes-SPÖ verweist diese auf den GVV-Landesverband, da dieser für die Angelegenheit zuständig sei. Dort betont GVV-Präsident Rupert Dworak, dass er „keine Kenntnis“ darüber habe: „Ich weiß nur, dass der Bezirksverband Melk ein sehr aktiver ist, der seine Gemeinden gut betreut.“

Dass es keine Betreuung für die einzelnen Ortsverbände gegeben hat, dementiert er allerdings: „Im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen 2020 gab es sehr wohl eine Betreuung.“ Dworak erklärt gegenüber der NÖN auch, dass der Landesverband den beiden Ortsparteien auf eigene Kosten einen Experten als Berater bei den Bürgermeisterwechseln zur Verfügung gestellt hat.

Nach dem Rücktritt von Schroll als Ybbser Bürgermeister fordern SPÖ-Funktionäre jetzt auch einen Wechsel innerhalb des Bezirks-GVV, da Schroll kein politisches Amt in der Gemeinde mehr bekleidet und nur mehr Nationalratsabgeordneter ist. Schroll selbst betont, dass das Thema noch nicht besprochen wurde: „Das werden wir besprechen und schauen, wie wir weitermachen.“