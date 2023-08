Obmann des Wandervereins Yspertal geht nach 26 Jahren

Der passionierte Wanderer Walter Schlager übernahm 1997 die Obmannschaft der Sektion Wandern des Sportvereins Yspertal. Nun, nach 26 Jahren, kündigt das Urgestein seinen Rückzug an. Von Beginn an legte er großen Wert darauf, auch die Jugend für diese Art der sportlichen Betätigung zu begeistern.

Speziell der IVV-Wandertag, für dessen Ausrichtung Schlager und sein Team jährlich verantwortlich sind, wurde kinderfreundlich adaptiert.

„Wir bieten eine geführte Kinderwanderung an, bei der die Kids kleine Aufgaben wie das Sammeln von Tannenzapfen oder das Erkennen bestimmter Pflanzen gestellt bekommen". Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, ist der scheidende Obmann stolz. Am Ende bekommen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

In diesem Jahr findet am 12. und 13. August der IVV-Wandertag bereits zum 51. Mal statt. Dabei werden wieder die klassischen Distanzen für alle Ansprüche von rund sechs, zehn und 20 Kilometern angeboten. Start und Ziel werden traditionell bei der Sportanlage Yspertal sein.

„Wir haben das Glück auf viele verschiedene Routen wie die Ysperklamm, den Peilstein, den Herzsteinweg oder den Druidenweg zurückgreifen zu können. Bei der Auswahl der Wanderrouten war Schlager stets das Einvernehmen mit den Grundeigentümern und der Jägerschaft wichtig. „Die Kommunikation ist enorm wichtig, obwohl wir die beschilderten Wanderwege fast nicht verlassen“ erklärt der langjährige Organisator. Der IVV-Wandertag ist für das Team rund um Schlager stets eine Herausforderung – kommen doch jährlich bis zu 1.500 Wanderbegeisterte nach Yspertal.

Aber auch abseits dieses Großevents organisierte Schlager Wanderungen für seine Mitglieder. In Spitzenzeiten hat der Verein bis zu 35 Wanderungen besucht. Die am weitest entfernten Destinationen waren das Zillertal oder Mörbisch.

„Dies wird mein letzter Wandertag als Obmann sein, ich werde meine Agenden in jüngere Hände legen“, kündigt Schlager mit ein wenig Wehmut an. Er betont jedoch, dem Verein auch in Zukunft beratend zur Verfügung zu stehen. Nun beginnt die Suche nach einem neuen Obmann, der voraussichtlich im Herbst gewählt werden wird. Potenzielle Kandidaten stehen jedenfalls zur Verfügung.