Fremdenführerinnen veröffentlichen Kultur- und Genusswanderführer

Da die beiden Fremdenführerinnen in den Lockdown-Zeiten ihren Job nicht ausüben durften, trafen sie sich oft zum Wandern. Im Rucksack hatten sie immer selbst gemachte gesunde Snacks mit dabei. „Im Sommer 2020 hörten wir von einem Kunststipendium des Landes NÖ für Projekte, die mit dem Bundesland verbunden sind und für das sich unter anderem auch freischaffende Kulturvermittler bewerben konnten. Durch die vielen gemeinsamen Wanderungen hatten wir die Idee, einen Genuss-Wanderführer zu schreiben”, erzählt Damböck. Die beiden Fremdenführerinnen reichten ihr Projekt ein und erhielten die Zusage für die Förderung. Aus der Idee entstanden die Bücher „44 x Wachau“ und „22 x Wachau“. Um die Bücher herausgeben zu können, gründeten sie 2021 den Verlag „Damböck & Turki-Wagner GbR“ mit der Marke „Austrian Discoveries“.

Geschichten über die Wachau

Der Kulturführer „44 x Wachau“ umfasst 100 Seiten und 44 Kapitel. Jedes Kapitel besteht aus einer Doppelseite und widmet sich einem Ort in der Wachau. Auch Orte entlang des Donausüdufers und die Schallaburg werden erwähnt. „Wir erzählen Geschichten über die Orte und gehen auf Themen ein, die wir von unseren Gästen gefragt worden sind, wie die historische Schifffahrt, historische Gebäude, Artenschutzprojekte oder Hochwasserschutzmaßnahmen”, sagt Damböck. Der Kulturführer „44 x Wachau“ erscheint voraussichtlich Mitte April auch auf Englisch.

Wanderungen mit Rezepttipps

Der Genuss-Wanderführer „22 x Wachau“ umfasst 140 Seiten und beschreibt 22 Wanderungen in der Wachau und in benachbarten Orten. Die Wanderungen dauern etwa drei Stunden und sind für jedermann geeignet. Der Start- und Endpunkt sind immer gleich. „Zu jeder Wanderung gibt es ein Rezept für eine Jause, die man leicht herrichten kann”, erklärt Damböck. Im Gegensatz zu „44 x Wachau“ enthält die Wanderbroschüre keine Informationen zu Kunst, Kultur und Geschichte.

Buch über Traisental geplant

„44 x Wachau“ ist um 9,90 Euro und „22 x Wachau“ um 15,40 Euro in ausgewählten Läden und Museen wie der Buchhandlung Schmidl in Krems, der Landesgalerie Niederösterreich in Krems-Stein, dem Museum Niederösterreich in St. Pölten, der Buchhandlung der Regionen in Krems, im Stift Dürnstein und per Mail an austrian-discoveries@gmx.at erhältlich. Die beiden Fremdenführerinnen haben noch weitere Ideen im Kopf. „Wir planen ein Buch über das Traisental von der Quelle bis zur Mündung mit dem Schwerpunkt St. Pölten. Es wird voraussichtlich im Februar 2024 erscheinen”, kündigt Damböck an.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.