Kultur in allen Variationen

Von Oktober bis Dezember ist die Wachau an beiden Donauufern Schauplatz eines besonderen Festivals. Unter der künstlerischen Leitung von Schauspielerin Ursula Strauss versammeln sich zahlreiche Künstler und präsentieren ein buntes Kultur-Programm. Zum Festivalstart am 27. Oktober ist „Schnell ermittelt“-Star Wolf Bachofner zu Gast in der Burgruine Aggstein. Im Gepäck hat er „kawwawöaschns“. Auf die Spuren der Beat-Poeten-Legende Jack Kerouac begibt sich der „Kerouac Slam“ am 28. Oktober in der Tischlerei Melk.

Zu Allerseelen setzen sich Martina Spitzer und Johanna Orsini mit der eigenen Endlichkeit auseinander. Eine Radio-Sendung zu Ehren der österreichischen Autorin Elfriede Gerstl gibt es bei „Wannst net sterbst, seh ma uns im nächsten Herbst“. Klassische Schinken neu aufgeschnitten gibt es bei der „Schauküche Shakespeare“ in der Tischlerei Melk am 9. November. Tags darauf präsentiert Schauspieler Christian Dolezal im Lorenz Wachau sein Programm Herzensschlampereien.

Ein Fixtermin ist die Führung mit Norbert Hauer am 19. November in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Emmersdorf. Am 24. November steht der Wein im Mittelpunkt. Bei Martin Weinek dreht sich in seinem Programm „Vivat Wein“ alles um den begehrten Rebensaft. Der Roman „Gut gegen Nordwind“ wird in den Barockkeller des Stifts Melk am 26. November gebracht. Einen musikalischen Blick über den Tellerrand wirft Julia Lacherstorfer mit „Nachbarin“ am 30. November im Haus der Regionen in Krems-Stein.

Zum Festivalausklang am 2. Dezember steht Intendantin Ursula Strauss gemeinsam mit Ernst Molden auf der Bühne des Klangraum Krems Minoritenkirche. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „Oame Söö“.