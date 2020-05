Das weiße Schiff mit der goldenen Krone befährt das Weltkulturerbe zwischen Melk und Krems täglich vom 30. Mai bis 31. Oktober 2020 und lädt ein, die Wachau vom Logenplatz aus zu erleben. 3 weitläufige, voneinander abgetrennte Salons mit Panoramafenstern und zwei Sonnendecks mit neuem Witterungsschutz bieten die besten Ausblicke auf Weinterrassen, Kulturschätze und liebliche Orte.

Spezieller Fahrplan im Juni

Zu Beginn dieser Schifffahrtssaison, nämlich am 30. und 31. Mai sowie im Juni bietet die Brandner Schiffahrt jeweils am Wochenende und zu Fronleichnam den vollen Fahrplan (Sommerfahrplan) an, dh jeweils eine große Wachaurunde (Krems – Melk – Krems) gefolgt von einer kleinen Wachaurunde (Krems – Spitz – Krems) am Nachmittag.

Von Montag bis Freitag wird täglich jeweils eine große Wachaurunde (Krems – Melk – Krems) gefahren mit Stopps in Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz und bei Bedarf in Rossatz und Emmersdorf.