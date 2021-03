Bei einem aufgelassenen Tümpel im Gemeindegebiet von Hürm fanden Mitarbeiter der EOD Munitionsbergung insgesamt acht Panzerfäuste, eine Sprenggranate sowie einen Minenzünder. Der Besitzer des mittlerweile verfüllten Tümpels hegte den Verdacht, dass sich auf dem Areal mehrere Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg befinden könnten und beauftragte daher die Firma mit der Suche.

Bei Untersuchungen durch Mitarbeiter der EOD Munitionsbergung schlug das Suchgerät dann gleich in zwei Fällen an. "Die Mitarbeiter haben sich dann mit einem Bagger langsam dem Fundort genähert", erzählt Stefan Plainer von der beauftragen Firma. Die Munition war scharf und wurde in der Folge dem Entminungsdienst übergeben.

Mehr zum Waffenfund aus dem Zweiten Weltkrieg in der kommenden Melker NÖN sowie im E-Paper.