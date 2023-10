SPÖ: Vorbereitungen für Gemeinderatswahlen im Bezirk Melk

Knapp 1,5 Jahre sind es noch zur nächsten Gemeinderatswahl zu Beginn des Jahres 2025. Für die SPÖ im Bezirk Zeit sich dem bevorstehenden Wahlkampf zu widmen und für die einzelnen Ortsgruppen maßgeschneiderte Angebote zu zimmern. „Wir haben ein sehr umfangreiches Seminarprogramm für unsere Funktionärinnen und Funktionäre vorbereitet, das auf ihre jeweilige Ausgangslage in den Gemeinden zugeschnitten ist“, erklärt SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl. Dabei werden die Seminare in spezielle Programme für Minderheits- und Mehrheitsgemeinden unterteilt. „Von einem intensiven Austausch mit unseren Gemeinden profitieren wir alle. Schließlich stehen wir alle vor der gleichen Herausforderung“, erklärt der Vorsitzende des Gemeindevertreterverbandes Johannes Weiß.

Vom Wahlkampf selbst verspricht man sich in der SPÖ nicht nur eine gute Außendarstellung, sondern gleichzeitig auch eine verbindende Wirkung innerhalb der Partei. „Wir haben jetzt viele neue Mitglieder dazugewonnen, die etwas bewegen wollen. Dafür ist ein Wahlkampf die perfekte Gelegenheit – auch um mit den bereits länger aktiven Mitgliedern zusammenzuarbeiten und sich dadurch besser kennenzulernen“, sagt SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, der die Gemeinden im Wahlkampf tatkräftig unterstützen möchte.

Bei der Wahl 2020 musste die SPÖ einiges einstecken. Mit Marbach fiel damals eine der roten Hochburgen im Bezirk. Erstmals kandidierte die SPÖ bei der Wahl zudem nur in 39 der 40 Gemeinden, in Ruprechtshofen konnte kein Kandidat gefunden werden. In Hürm eroberte die SPÖ zwei Mandate, konnte aber nur eines besetzen.

Manker Region als besondere Herausforderung

Mit Blick auf 2025 ist eines der Problemfelder der SPÖ weiterhin die Manker Region. „Die Probleme im Texingtal und Hürm sind beseitigt. In Hürm gibt es einige neue Leute, die sich einbringen. Die Kandidatur ist gesichert“, erklärt Sidl. Noch offen ist derzeit die Kandidatur in Ruprechtshofen – obwohl bereits nach der Wahl 2020 der Fokus auf die Lukrierung von neuen Kandidaten gelegt wurde. „Es gibt in Ruprechtshofen eine Dynamik und wir haben bereits intensiv gesucht. Unser Ziel ist eine flächendeckende Kandidatur“, betont der Bezirkschef.

Neben der Manker Region gibt es aber auch andere kleine oder größere Problemfelder. In Petzenkirchen wollte Langzeit-Ortschefin Lisbeth Kern eigentlich nicht mehr kandidieren, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich aber schwierig. „Lisbeth ist erfahren genug, eine gute Liste zusammenzustellen. Es kommen auch junge Kandidaten nach“, erzählt Sidl, der selbst Petzenkirchner ist.

Besonders spannend wird es in Ybbs werden. Bereits 2020 wollte die ÖVP die Stadt „drehen“. Aktuell sind die Voraussetzungen aber für ein „Drehen“ deutlich besser. Die Partei ist tief gespalten, das Schulzentrum heißes Eisen, welches zusätzlichen Zündstoff bringt. Sidl sichert der Ybbser Stadtpartei im Wahlkampf jegliche Unterstützung zu: „Ybbs bekommt jede Unterstützung, die sie benötigen, das ist auch mit der Landespartei akkordiert. Das betrifft auch sämtliche Tools, die helfen könnten“.