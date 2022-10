Nur Dorfstetten gegen Präsident Van der Bellen

39 von 40 Gemeinden im Bezirk Melk stimmten bei der Bundespräsidentenwahl für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Einzig in Dorfstetten wählten 130 der 455 Wahlberechtigten mit knapp 40,1 Prozent Walter Rosenkranz (FPÖ) auf den ersten Platz.

Deutliche Unterschiede im Bezirk Melk

Generell ergeben sich regional recht deutliche Unterschiede im Bezirk Melk. So erreichte Bundespräsident Van der Bellen in der Manker Region nur in Ruprechtshofen (44,5 Prozent) und St. Leonhard (47,9) nicht die absolute Mehrheit. Anders sieht die Situation für Van der Bellen nördlich der Donau aus. Zwar konnte er in Artstetten-Pöbring mit 58,9 Prozent sein bestes Bezirksergebnis erzielen, generell schaffte er aber nur in fünf der 16 Gemeinden die absolute Mehrheit. Neben Artstetten-Pöbring auch in Hofamt Priel, Persenbeug-Gottsdorf, Emmersdorf und Klein-Pöchlarn. Insgesamt gelang Van der Bellen in 14 der 40 Gemeinden ein Ergebnis über 50 Prozent.

"Er hat den Bonus des Amtsinhabers ausgenutzt. Wir werden, so wie bisher, weiterhin solide mit ihm Zusammenarbeiten."

EU-Abgeordneter Günther Sidl

Besonders knapp war das Rennen um den ersten Platz in Golling. Nur 0,15 Prozent trennten Van der Bellen und Volksanwalt Rosenkranz. Daneben gelang Rosenkranz etwa auch in der traditionell blauen Hochburg Blindenmarkt mit knapp 31,3 Prozent ein Achtungserfolg.

Überraschend gut Schnitt Bierpartei-Kandidat Dominik Wlazny in Maria Taferl (11,76), Loosdorf 10,96) und Schönbühel-Aggsbach (10,2) ab.

Für die Bezirkspolitiker im Bezirk Melk ist das Ergebnis "erwartbar". "Für mich war klar, dass es im ersten Wahlgang erledigt ist. Es hat aber auch gezeigt, dass nicht alle, auch bei uns in der SPÖ, mit der Amtsführung von Van der Bellen zufrieden waren", erklärt EU-Abgeordneter Günther Sidl (SPÖ). ÖVP-Nationalratsabgeordneter Georg Strasser spricht von einem "Achtungserfolg": "Er hat den Bonus des Amtsinhabers ausgenutzt. Wir werden, so wie bisher, weiterhin solide mit ihm Zusammenarbeiten."

"Es ist für uns das erhoffte, klare Ergebnis. Wir sind froh, das Amt des Bundespräsidenten für eine weitere Periode in die ruhigen und sicheren Hände von Van der Bellen zu wissen."

Heidi Niederer

Die Grünen feierten das Wahlergebnis traditionell im Melker Café Central. "Es ist für uns das erhoffte, klare Ergebnis. Wir sind froh, das Amt des Bundespräsidenten für eine weitere Periode in die ruhigen und sicheren Hände von Van der Bellen zu wissen. Die Wiederwahl ist eine Bestätigung für die verantwortungsvolle Politik für die er steht. Für mich ist die Wahl eine Bestätigung, dass unsere Werte weiterhin gut vertreten sind. Wir wissen auch das ein weitere Wahlgang Geld gekostet hätte, das interessiert in dieser Zeit niemanden, dass es nun keine Stichwahl gibt, ist ein guter Aspekt. Auch die Wahlbeteiligung ist im Bezirk gut, das ist positiv“, freut sich Heidi Niederer von den Grünen.

