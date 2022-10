Präsidenten-Wahl: Nord-Süd-Gefälle im Bezirk Melk

39 von 40 Gemeinden im Bezirk Melk stimmten bei der Bundespräsidentenwahl für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Einzig in Dorfstetten wählten 130 der 455 Wahlberechtigten mit knapp 40,1 Prozent Walter Rosenkranz (FPÖ) auf den ersten Platz.

Generell ergeben sich regional recht deutliche Unterschiede im Bezirk Melk. So erreichte Bundespräsident Van der Bellen in der Manker Region nur in Ruprechtshofen (44,5 Prozent) und St. Leonhard (47,9) nicht die absolute Mehrheit. Anders sieht die Situation für Van der Bellen nördlich der Donau aus. Zwar konnte er in Artstetten-Pöbring mit 58,9 Prozent sein bestes Bezirksergebnis erzielen, generell schaffte er aber nur in fünf der 16 Gemeinden die absolute Mehrheit. Neben Artstetten-Pöbring auch in Hofamt Priel, Persenbeug-Gottsdorf, Emmersdorf und Klein-Pöchlarn. Insgesamt gelang Van der Bellen in 14 der 40 Gemeinden ein Ergebnis über 50 Prozent.

Besonders knapp war das Rennen um den ersten Platz in Golling. Nur 0,15 Prozent trennten Van der Bellen und Volksanwalt Rosenkranz. Daneben gelang Rosenkranz etwa auch in der traditionell blauen Hochburg Blindenmarkt mit knapp 31,3 Prozent ein Achtungserfolg.

Überraschend gut schnitt Bierpartei-Kandidat Dominik Wlazny in Maria Taferl (11,76), Loosdorf (10,96) und Schönbühel-Aggsbach (10,2) ab. Der Waldviertler Heini Staudinger erreicht in St. Oswald mit 7,53 Prozent sein bestes Niederösterreich-Resultat.

