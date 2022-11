SPÖ-Attacke auf Melker Stadtchef Strobl

Werbung

Gerade erst offiziell zum Spitzenkandidaten gewählt, wird Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) auch gleich von der SPÖ in die Zange genommen. Grund dafür ist ein NÖN-Bericht, in dem Strobl bestätigt, im Zuge des Wahlkampfes seit September auf einen − von ihm selbst bezahlten − Chauffeur zu setzen. „Während viele Familien und Alleinerziehende sich aufgrund der starken Teuerung durchs Leben kämpfen, nimmt sich der Melker Bürgermeister einen eigenen Chauffeur und begründet dies mit einer Effizienzsteigerung“, ärgert sich SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Bernhard Wurm in einer Aussendung. Der Neumarkter betont, dass die SPÖ-Abgeordneten seit vielen Jahren ohne Chauffeur, aber dennoch effizient für die Menschen im Bezirk arbeiten. „Auch unsere Kandidaten sind im Wahlkampf im Bezirk unterwegs. Aber ohne Konvoi, dafür mit einem offenen Ohr für die Anliegen und Probleme der Bürger“, meint Wurm.

Strobl kann über die SPÖ-Vorwürfe nur den Kopf schütteln. „Ja, mir ist es wichtig auf Nummer sicher zu gehen und ich habe mir für einzelne Fahrten einen Fahrer angestellt. Die Kosten trage ich selbst. Ich bin dieser Tage viel unterwegs und bin überzeugt, hier das richtige, auch im Sinne meiner Familie, zu tun“, betont Strobl. Gleichzeitig fordert er die SPÖ auf, ihren Ton zu hinterfragen. „Beleidigungen und Unterstellungen sollten nicht Teil der politischen Auseinandersetzung sein“, stellt der Bezirksspitzenkandidat der ÖVP bei der Landtagswahl klar.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.