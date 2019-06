Es war ein knappes Rennen um den Posten des Spitzenkandidaten: Mit 20 zu 19 Stimmen überholte der Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll den SP-Stadtrat Gerhard Riegler aus Amstetten um Haaresbreite.

Reaktionen der SP-Funktionäre auf die Punktlandung Schrolls und was er selbst zu seiner Wahl sagt, lest ihr in der nächsten NÖN bzw. im E-Paper.