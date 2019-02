Die Wogen innerhalb der Bezirk-SPÖ gehen wieder einmal hoch. Grund ist diesmal ein Facebook-Posting des Manker Stadtparteichefs und Gemeinderats Anton Hikade. Unter ein Bild von EU-Landesspitzenkandidat und Bezirkschef Günther Sidl, welches diesen im Gespräch mit der Bevölkerung zeigt, schreibt Hikade: „Lasst euch vom (sic!) Sidl nicht anlügen.“ Der Lüge bezichtigte Hikade aber auch GVV-Präsident Rupert Dworak und SP-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller.

Der Grund für Hikades Hasstirade liegt im Landtagsbeschluss, dass auch künftig die persönlichen Stimmzettel bei Wahlen gelten sollen. „Dieser Schwachsinn hat vor 20 Jahren in Texing angefangen. Diese Stimmzettel sind nicht korrekt. Alle drei haben mir versprochen, dafür zu stimmen, dass diese Art abgeschafft wird“, ärgert sich Hikade.

Er zeigt sich auch enttäuscht von der Landespartei und sieht die Gesprächsbasis „gestört“. „Sidl hat gesagt, er kämpft dafür, Dworak hat eine Brandrede gegen das System gehalten. Jetzt ist die SPÖ der ÖVP zuliebe umgefallen. Der Kompromiss, der gefunden wurde, ist auf Sidls Mist gewachsen“, ärgert sich Hikade.

Er betont aber dennoch, dass er Sidl für die EU-Wahl unterstützen werde: „Ich bin ein emotionaler Mensch und bin enttäuscht. Ich bin aber seit 50 Jahren Parteimitglied und identifiziere mich mit dem Programm.“

Sidl verspricht Hikade persönliches Gespräch

Gelassen sieht Sidl den emotionalen Ausbruch von Hikade. „Wir haben Veränderungen im Gesetz vorgenommen und daher gab es eine Zustimmung. Mit Hikade wird es ein persönliches Gespräch geben, ich bin ihm aber nicht böse.“

So hat es die SPÖ laut Sidl geschafft, dass die nicht-amtlichen Stimmzettel keine Werbung beinhalten dürfen. Zudem müssen in Pflegeheimen die Wahlkarten künftig direkt an den Wahlberechtigten adressiert sein und nicht mehr nur an das Pflegeheim.