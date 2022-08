Zwei Kirnberger bei Einsätzen in Frankreich dabei

Werbung

Rund 60 Niederösterreicher, darunter zwei Kirnberger der Freiwilligen Feuerwehr, wurden vergangene Woche zu einem Einsatz in die Nähe von Bordeaux, Frankreich, gerufen. Insgesamt waren Feuerwehren aus ganz Europa zum Einsatzort gekommen. „Es ging alles sehr schnell. Am Donnerstag kam der Anruf, wir werden bei diesem Einsatz gebraucht, am Freitag waren wir schon am Weg“, erzählt Helmut Kaufmann, der beim Einsatz dabei gewesen ist. Ein Waldbrand über circa 7.000 Hektar Fläche konnte von den lokalen Einsatzkräften nicht mehr gestoppt werden, weshalb die speziell ausgebildeten Niederösterreicher mit insgesamt 12 Waldbrandfahrzeugen per Konvoi nach Frankreich fahren mussten. „Unsere Aufgabe war es, die Glutnester zu löschen und dafür zu sorgen, dass sich der Waldbrand nicht mehr weiter ausbreitet“, erklärt Kaufmann. Bei einem Waldbrand wenige Wochen zuvor wurden laut Kaufmann die Brandnester nicht ausreichend gelöscht, weshalb es durch die Trockenheit der letzten Wochen und den sandigen Boden wieder zu den Bränden kam.

Die teilnehmenden Kameraden aus dem Bezirk Melk: Reinhard Geppel (oben, 2. v. l.), Florian Lindenhofer, Helmut Kaufmann und Thomas Blumauer (oben, 1. v. r.). Foto: SID-Team/ NÖLFV

Für die Feuerwehr Kirnberg ist der Einsatz in Frankreich nicht der erste Auslandseinsatz. Schon vor einem Jahr wurden die Kameraden nach Nordmazedonien gerufen, um ebenso gegen einen Waldbrand zu kämpfen. „Vor wenigen Jahren wurde eine eigene Waldbrandtruppe ins Leben gerufen und auf vier Teile in Niederösterreich aufgeteilt“, sagt Kaufmann. Die Feuerwehr Kirnberg bekam im Zuge der Aufrüstung der Feuerwehren ein eigenes Waldbrandfahrzeug. Für Kamerad Helmut Kaufmann sind derartige Einsätze immer etwas Aufregendes: „Man weiß nie, wie es dort aussieht, welche Unterkunft man hat und wie man sich arrangieren muss“, erzählt er.

Durch den Regen, der nach Ankunft bald einsetzte, konnten die Feuerwehrmitglieder den Großteil des Brandes bekämpfen und die umliegenden Wälder sichern.

