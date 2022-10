Der lange Weg für die Bildung in Ybbs

Nächste Runde in der Endlosdiskussion rund um den Umbau des Ybbser Schulzentrums. Es war Anfang des Jahres 2017, als die Stadtgemeinde Ybbs ihr Konzept für einen möglichen Schulumbau sowie einen Neubau der Schule beim Bildungsministerium einreichte. Damals war das Projekt mit Kosten von sechs Millionen Euro veranschlagt. In den kommenden Jahren folgten die Förderzusagen, Diskussionen zwischen ÖVP und SPÖ, aber auch ein Architektenworkshop samt weiteren Ideen für den Umbau. 2020 arbeiteten Studentinnen und Studenten der Universität Bozen und der Technischen Universität in 16 Arbeitsgruppen unterschiedliche Modelle als Diskussionsgrundlage aus. Im Mai desselben Jahres gingen die Verantwortlichen von einem Baustart im Jahr 2022 oder 2023 aus. Laut damaligen Aussagen der ÖVP sollte das Projekt mit bis zu 75 Prozent von Bund (50 Prozent) und Land (25 Prozent) gefördert werden. Mit den Diskussionen stiegen auch die Projektkosten. 2020 sprach man bereits von knapp 13 Millionen Euro − eine Verdoppelung zu 2017.

ÖVP fordert seit Jahren mehr Tempo bei Umbau

Aufgrund der steigenden Schäden im Schulgebäude und „massivem Wassereintritt“ im Keller drängte die ÖVP in den vergangenen beiden Jahren verstärkt, den Umbau oder gar einen Neubau zu starten. Im Herbst 2021 attackierte ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer die SPÖ und Stadtchefin Ulrike Schachner frontal: „Seit Jahren fordern wir, dass endlich etwas weitergeht. Klar ist, wenn die SPÖ nicht endlich handelt, zahlen wir doppelt. Nämlich für die dringend notwendige Sanierung und den notwendigen Neubau.“ Für ihn sei es „grob fahrlässig, mit dem Neubau auch nur einen Tag länger zu warten“: „Es kommt den Ybbsern teuer zu stehen.“ Aussagen, die bei der ÖVP auch heute noch gelten.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wanderte das Thema abermals auf die Tagesordnung. Neben der offiziellen Bestätigung der neuen Schulleiterin Gerlinde Weinstabl wurde auch ein neues Gremium für das Schulzentrum geschaffen. Das Gremium, bestehend aus Vertretern der Schule sowie der Stadtpolitik (3 SPÖ, 3 ÖVP), soll sich mit den Planungen für die Sanierung des Schulzentrums befassen. Ähnlich wie beim Stadthallen-Baubeirat soll das Gremium eine beratende Funktion für Stadt- und Gemeinderat übernehmen.

Nach ihrer Bestellung appellierte Weinstabl gleich auch vor dem Gemeinderat für den Schulumbau: „Wir haben ein gemeinsames großes Projekt vor uns. Ziehen wir an einem Strang. Gute Ausbildung kommt uns allen zugute.“

Laut Stadtchefin Schachner soll das Gremium bis zum Jahresende sämtliche Unterlagen für einen Architektenwettbewerb im Frühjahr vorbereiten. Wie man aus der Ybbser Politik vernehmen kann, soll auch − wieder einmal − über einen Neubau des Schulzentrums anstelle einer Sanierung des bestehenden Gebäudes diskutiert werden. Dies will Schachner nicht bestätigen und der Arbeit des Gremiums auch nicht vorgreifen. Aufgrund der jahrelangen Verzögerungen und der aktuell steigenden Baukosten dürfte aber zumindest die Ybbser ÖVP recht behalten: Mit aktuell prognostizierten Baukosten von zumindest 20 Millionen Euro ist das Projekt mittlerweile dreimal so teuer wie noch im Jahr 2017.

Anlaufschwierigkeiten für neues Gremium

Probleme soll es bereits bei den ersten Terminen des neuen Gremiums gegeben haben. Diese dürften allesamt abgesagt worden sein. „Stimmt so nicht“, kontert Schachner, „es handelt sich derzeit einmal um Vorgespräche, wo wir als Stadt entscheiden müssen, wohin der Weg geht. Erst danach ist auch das Schulzentrum dabei.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.