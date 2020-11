In eben dieser Reportage werden die Bäuerinnen und Bauern Österreichs als Umweltverschmutzer, Vergifter der Kulturlandschaft sowie als Hauptverursacher von Tierleid dargestellt. „Diese Aussagen sind für uns nicht in Ordnung und diese können wir fachlich nicht nachvollziehen. Das Wohlergehen der Tiere und auch die Bewahrung von fruchtbaren Boden stehen für alle Landwirtinnen und Landwirte Österreichs an oberster Stelle, die heimischen Bäuerinnen und Bauern arbeiten 365 Tage im Jahr nach den höchsten Umwelt- und Produktionsstandards weltweit“, so Nemecek.

Unverständnis Aufregung über ATV-Sendung "Wer zerstört Österreich"

Laut dem Ranking der Tierschutzorganisation „World Animal Protection“ ist Österreich, gemeinsam mit Schweden, federführend im weltweiten Tierschutzranking. Und mit dem kürzlich präsentierten Tierwohl-Paket setze die heimische Landwirtschaft weitere Schritte in diese Richtung, so Nemecek: „Die Zukunft liegt in der regionalen Beschaffung von heimischen Lebensmitteln. Denn nur so ist die Produktion von Lebensmitteln mit dem Klimaschutz vereinbar.“

Auch beim NÖ Bauernbund sind zahllose Beschwerden über den ATV-Beitrag verärgerter Bäuerinnen und Bauern eingegangen. Nemecek erwartet sich ganzheitliche Recherchen, die auf realen und sachlich fundierten Grundlagen beruhen: „Mehr will ich den Verantwortlichen derzeit auf dem medialen Weg allerdings nicht ausrichten.“