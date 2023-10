Wasser marsch in St. Leonhard

Das Netz der Trinkwasserleitung in der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst wird erweitert. Nach zweijähriger Planungsphase erfolgte nun der Spatenstich für den Bau der Wasserleitung. Lehenleiten, Pöllendorf, Urbach, Haindorf, Rinn, Teile der Ortsgebiete Schweining, Haslach, Ritzenberg und Altenhofen werden nach Fertigstellung mit ausreichend gutem Wasser versorgt. Das neue Wasserleitungsnetz ist circa 7,1 Kilometer lang.

Das Wasser kommt vom neuen Hochbehälter in Grimmegg, der Ende 2021 in Betrieb genommen wurde. Mit seinem Fassungsvermögen von rund 100 m3 hat er ausreichend Kapazität, um das erweiterte Versorgungsgebiet abzudecken. Gleichzeit wird die Leerverrohrung für den Ausbau des Glasfasernetzes in dieser Region mitverlegt. Das Bauunternehmen Strabag ist mit den Arbeiten beauftragt. Die Fertigstellung ist Ende 2024. Die Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro werden zu rund 65 % von Bund und Land gefördert.

„Das Ziel dieses Projektes ist die Sicherstellung der Versorgung der Wohngebäude und bei Bedarf auch für Spitzenabdeckungen der Wirtschaftsgebäude von rund 20 Liegenschaften mit quantitativ und qualitativ einwandfreiem Trink- und Nutzwasser durch Anschluss an das öffentliche Wasserleitungsnetz, um den Forderungen der Hygiene und Versorgungssicherheit gerecht zu werden“, erklärt St. Leonhards Bürgermeister Hans-Jürgen Resel