Kilber pilgerte für den guten Zweck nach Tirol

Die ersten zehn Tage pilgerte Herbert Gansch alleine. Auf Schusters Rappen ging es von Kilb über Ybbs, Mauthausen, Linz, Wels, Vöcklabruck und Frankenmarkt nach Neumarkt am Wallersee. Dort erwartete ihn Gattin Gerda, die ihn die restlichen vier Tage begleitete. Weiter ging es über Salzburg nach Großgmain, Bayerisch Gmain und Thumsee bei Bad Reichenhall. Die letzten eineinhalb Tage führten das Ehepaar Gansch entlang wilder Flüsse (Weißbach, Saalach) nach Unken, Lofer und Waidring, wo es der Erstkommunion von Enkelin Karina beiwohnte. Ursprünglich wollte Herbert Gansch nach Innsbruck weiterpilgern, doch das ließ das unbeständige Wetter nicht zu.

Großes Ziel Jerusalemweg

„Mit den Spenden werden Wasserprojekte im Dorf Lubulini in Eswatini, dem ehemaligen Swasiland, unterstützt, um die Wasserversorgung auf ein gutes Niveau zu heben”, verrät Gansch. Soziales Engagement wird im Hause Gansch großgeschrieben. Über seine Firma Gansch Tech KG finanziert der Kilber seit Jahren Projekte in Afrika. Herbert Gansch, der in der Diözese Linz die Pilgerausbildung absolviert hat, ist bereits auf dem Franziskusweg und dem Benediktweg gepilgert. Spätestens in der Pension soll noch einiges hinzukommen. „Mein großes Ziel ist der Jerusalemweg. Die Pilgertour im April war ein Test dafür”, sagt er.

Das Ehepaar Gansch überquerte auf der Pilgertour nach Tirol den Landkreis Berchtesgadener Land. Foto: Gansch

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.