Aufatmen in Raxendorf: Badeverbot bei Badeteich aufgehoben

Aufatmen in der Marktgemeinde Raxendorf: Laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Melk ist das Badeverbot in der Badeteichanlage aufgehoben. Nunmehr steht dem Badevergnügen in dieser beliebten Badeanlage nichts mehr im Wege.

Die umfangreich durchgeführten Maßnahmen seitens der Gemeinde machten es möglich, den vorherigen Zustand rasch wiederherzustellen. Die Maßnahmen waren notwendig, da bei einer Überprüfung ein erhöhter Wert für „Pseudomonas-Bakterien“ entdeckt wurde.