3,6 Millionen Euro für neuen Hochbehälter auf Wachberg

Am höchsten Punkt des Wachbergs entsteht ein neues Millionenprojekt. Um insgesamt knapp 3,6 Millionen Euro errichtet die Gemeinde bis zum Jahr 2025 zwei neue Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1.500 Kubikmeter. Ein Zukunftsprojekt für die nächsten 100 Jahre, wie Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP), der für das Mammutprojekt verantwortlich ist, betont. Die aktuellen Hochbehälter stammen aus dem Jahr 1912 und entsprechen, trotz weiterhin Top-Wasserqualität, nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Zudem ist die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. „Wir reden seit zehn Jahren davon. Es ist Geld für die Sicherheit und die Lebensqualität“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.

Die Baustelle stellt aber nicht nur in finanzieller Hinsicht eine Herausforderung dar, sondern auch in bautechnischer. So muss für die Errichtung eine eigene Baustraße gebaut werden, der Start soll bereits im Juni erfolgen. „Eine neuzuschaffende Baustraße ist leider die einzige Möglichkeit, da die Zufahrt über die Wachbergseite aufgrund großer Sandkeller mit schweren Geräten nicht möglich ist“, erklärt Kaufmann. Einen Erfolg kann Kaufmann zudem bereits vor dem Baustart vermelden. Durch Nachverhandlungen und die Zusage einer Fixpreisbindung konnten insgesamt knapp 400.000 Euro eingespart werden.