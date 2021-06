Entwarnung gab es am Montagmittag bezüglich der Probleme um das Trinkwasser in Raxendorf. Noch in der Früh ermahnte die Gemeinde die Bürger, Wasser zu sparen. ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger: „Es war zu jeder Zeit genügend Trinkwasser in der Wasserversorgungsanlage Raxendorf vorhanden. Die Zuläufe von den Quellen sind normal, die derzeitige Trockenheit ist nicht zu spüren.“ Warum es dann zu kurzfristigen Problemen kam? Ein technisches Problem bei der Alarmierung der Versorgung.

Große Wasserentnahme nicht möglich

Am Sonntag wurde Wasser in den Badeteich gefüllt und gleichzeitig der Sportplatz bewässert. Das wurde dann zu viel. Warum kein Alarm von der Anlage kam, wird derzeit ermittelt. „Diese große, gleichzeitige Entnahme verkraftete auch unsere Anlage beim besten Willen nicht“, sagt Höfinger.

Um die Mittagszeit am Montag waren die Hochbehälter bereits wieder zu einem Drittel voll. Alle Raxendorfer hatten wieder Trinkwasser in ausreichender Menge zur Verfügung. Es wurde langsam gestartet und am Abend hatten auch die höher gelegenen Ortsteile wieder Normaldruck in der Leitung.

Pools werden große Herausforderung

Als Herausforderung sieht der Ortschef auch das Befüllen von Pools. Ein Großteil der Poolbesitzer meldet aber rechtzeitig das Befüllen ihrer Anlagen. Eines stellt der Bürgermeister klar: ,,Es herrscht in Raxendorf keine Wassernot, es ist Wasser genug vorhanden, die Zuläufe für eine gesicherte Versorgung sind ausreichend. Es hat uns nur die Technik einen Streich gespielt.“