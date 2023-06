Bakterien im Trinkwasser: FF Schönbühel muss FF-Fest absagen

Massive Probleme bei der Wasserversorgung in Schönbühel-Aggsbach. So sind im Wasserhochbehälter Schönbühel und bei der Probenahmestelle im Landeskindergarten Schönbühel „Coliforme Bakterien“ und im Hochbehälter zusätzlich auch „Enterokokken“ nachgewiesen worden. Eine zweite Wasseruntersuchung bestätigte das Ergebnis. Der Hochbehälter wurde gesperrt, nicht betroffen ist davon das Trinkwasser der Wasserversorgung Berging, wie Bürgermeister Josef Kienesberger (ÖVP) in einem Schreiben betont. Seitens der Gemeinde wurde bereits eine Fachfirma mit der Reinigung und Desinfektion beider Behälterkammern im Hochbehälter beauftragt. Diese wird am Donnerstag mit den Arbeiten beginnen. Dabei werden beide Kammern getrennt voneinander gereinigt, damit die Nutzung des Brauchwassers jederzeit möglich ist.

Mit der Freigabe der Wasserversorgungsanlage ist allerdings frühestens in 14 Tagen zu rechnen. Aufgrund der längeren Sperre der Anlage hat sich die Gemeindeführung dazu entschlossen, seit Dienstagabend Trinkwasser in Form von „stillen“ Mineralwasserflaschen an die betroffenen Haushalte auszugeben. Die Abholung erfolgt von Montag bis Freitag, 19 bis 20 Uhr, bei den Garagen des Amtshauses Schönbühel.

Auswirkungen hat die Trinkwasserkrise auch auf das Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Schönbühel, welches eigentlich am kommenden Wochenende geplant gewesen wäre. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich das Feuerwehr-Kommando für eine Verschiebung des traditionellen Festes auf 2. und 3. September entschieden.