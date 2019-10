22 Jahre begrüßte Robert Miedinger die Gäste beim Eingangsbereich zum Lack- und Lederball. 2020 wird er das zum ersten Mal seit der Gründung des Events nicht tun. „Irgendwann ist’s genug! Wir, der Harley Bikers Club Erlauf, haben uns entschieden, den Ball nicht mehr zu organisieren“, verkündet er. Lack- und Lederfans können aber aufatmen.

Es ist kein generelles Aus für den Ball, sondern nur eines für die bisherigen Veranstalter. „Anton Hochstöger hat uns damals die Tür zum Schloss Leiben geöffnet. Bei ihm ist der Ball in guten Händen.“ Veränderungen sind im Zuge des Führungswechsel keine vorgesehen: „Anton wird die Ballorganisation in unserem Sinne fortsetzen.“

An die Anfangszeiten des Balls kann sich Miedinger noch gut erinnern. „Mit Kleister und den Plakaten auf dem Beifahrersitz sind wir damals gefahren, um das Event zu bewerben“, erzählt er, „und die Outfits waren nicht so freizügig wie heute!“ Auch wenn es keine leichte Entscheidung war – Miedinger freut sich schon auf seinen ersten Lack- und Lederball als Gast. „Ungewohnt wird‘s aber sicher sein, so auf der anderen Seite!“, lacht er.