Bezirkshauptmannschaft Melk: Obleser ist neue Frau an Spitze

Seit Anfang Oktober ist die 48-jährige gebürtige Mostviertlerin Daniela Obleser neue Bezirkshauptfrau und damit Nachfolgerin von Norbert Haselsteiner, der das Amt knapp zwölf Jahre innehatte.

Für Obleser, die zuletzt Bezirkshauptfrau in Waidhofen/Thaya war, ist die Bezirkshauptmannschaft Melk aber kein Neuland, wie sie im NÖN-Gespräch betont: „Als ich im Jahr 2002 in den NÖ Landesdienst eingetreten bin, war meine erste Dienststelle die BH Melk.“ Von Melk ging es dann weiter nach Gmünd und danach als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin für jeweils acht Jahre nach Krems und Horn, ehe sie am 1. Juli 2021 zur Bezirkshauptfrau in Waidhofen/Thaya bestellt wurde.

Mit der Bewerbung für Melk wollte Obleser auch wieder näher Richtung Heimat rücken: „Für mich hat sich die einmalige Gelegenheit ergeben, dorthin zurückzukehren, wo ich vor 20 Jahren meine Laufbahn begonnen habe“, sprüht Obleser spürbar vor Tatendrang.

Für Obleser, die aktuell in der Stadt Krems wohnt, aber sich durchaus vorstellen kann, in den Bezirk zu übersiedeln, ist wichtig, einen positiven Beitrag zum Image der Landesverwaltung zu leisten und als BH eine stabile Institution in unsicheren Zeiten zu sein. „Wir gehen durch anspruchsvolle Zeiten. Mir sind Begegnungen auf Augenhöhe, geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen, besonders wichtig“, betont Obleser.

Und auf welche Art von Chefin dürfen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Melker Bezirkshauptmannschaft einstellen? „Ich stehe für eine gesetzeskonforme, transparente und bürgernahe Verwaltung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es ist nicht nur unser gesetzlicher Auftrag, sondern auch ein Herzensanliegen, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Bezirkes gute Arbeit zu leisten“, stellt Obleser klar. Die aktuelle Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Heidelinde Grubhofer wechselt mit 1. Mai als Bezirkshauptfrau nach Lilienfeld.

