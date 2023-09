Zu Sommerbeginn verkündete der langjährige Stadt- und Gemeinderat Adi Salzer (ÖVP) seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat.

An seiner Stelle wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung Edith Wieder die Gelöbnisformel von ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl abgenommen. Wieder ersetzt Salzer auch in dessen Ausschüssen, etwa dem Prüfungsausschuss.