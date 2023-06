GVV Melk: Abgeordneter Schroll übergibt an Ortschef Weiß

Nach sechs Jahren an der Spitze des Gemeindevertreterverbands der SPÖ im Bezirk Melk übergab Nationalratsabgeordneter Alois Schroll das Zepter an Klein-Pöchlarns Bürgermeister Johannes Weiß. „Als Vorsitzender habe ich mich stets bemüht, die Anliegen unserer Gemeinden im Bezirk Melk nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten – gerade die Gemeinderatswahl 2020 war hier eine große Herausforderung. Eine Tätigkeit, die mich mit großer Freude erfüllt hat. Daher war es mir auch nicht gleichgültig, wer mir in dieser verantwortungsvollen Funktion nachfolgen soll. Mit Hannes Weiß haben wir einen erfahrenen Kommunalpolitiker gefunden, der den GVV-Bezirksverband auf seine Art und Weise mit Leben erfüllen wird – davon bin ich überzeugt“, meinte Schroll nach der Übergabe.

Weiß sieht sich als Bindeglied zwischen dem NÖ GVV und den Gemeinden und möchte die erfolgreiche Arbeit seines Vorsitzenden fortführen. „Natürlich will ich auch, gemeinsam mit meinem Team, eigene Akzente setzen“, sagt der neue Bezirksvorsitzende Bürgermeister Weiß.