Aufräumen in SPÖ-Stadtpartei - Ex-Kanzler lehnt Ehrenvorsitz ab

Auch wenn es für den geschäftsführenden Stadtparteivorsitzenden der SPÖ und Vizebürgermeister Dominic Schlatter „schlicht nix zu besprechen gibt“ und er „Interna nicht medial“ besprechen möchte, so hatte der letzte Stadtparteivorstand der SPÖ gehörig Sprengstoff. Sprengstoff, der einmal mehr die tiefen Gräben zwischen dem Lager um den ehemaligen Ybbser Bürgermeister Alois Schroll und der nunmehrigen Bürgermeisterin Ulrike Schachner aufzeigen.

Für Vize Dominic Schlatter gibt es aktuell „nix zu besprechen“. Foto: zVg

Was war passiert? Über den Sommer sollte ein normaler Stadtparteivorstandswechsel vorbereitet werden. Normal ist bei der Ybbser SPÖ aber schon seit Jahren nichts mehr und so kam es, wie es kommen musste.

Künftig wird zwar Schachner, mit Schroll und Schlatter als Stellvertreter, die Stadtpartei führen, doch ohne Nebengeräusche blieb dies nicht. Schachners Bedingung war nämlich, ihren Vorstand selbst wählen zu können. Dabei räumte sie so nebenbei mit den Schroll-Vertrauten auf.

Ihr Wahlvorschlag bugsierte kurzerhand die Schroll-Vertrauten Bernhard Eisler, Doris Dangl, Jürgen Steinwander und Martin Graf aus dem Vorstand. Pikantes Detail am Rande: Schachner entzog mit Steinwander damit auch dem aktuellen Wirtschaftsdirektor im Rathaus indirekt das Vertrauen. Zudem entledigte sie sich mit Dangl (Betriebsrätin Verbund), Eisler (Stadt Wien) und Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark) gut vernetzte Persönlichkeiten.

Nicht ohne Widerstand. Alt-Bundeskanzler und Stadtparteichef Alfred Gusenbauer versuchte vor und während der Sitzung noch zu intervenieren, schrieb auf Schachners Wahlvorschlag händisch noch besagte Namen hinzu.

Von der anschließenden Diskussion soll Gusenbauer derart entnervt gewesen sein, dass er vorzeitig die Sitzung verließ. Schachner setzte sich durch und wurde neue Stadtparteichefin und rechnete dabei auch mit ihren Stadtchefvorgänger und seinem Team ab. Und während die genannten Personen dagegen stimmten oder sich enthielten, gab Schroll Schachners Liste die Zustimmung.

Ende gut, alles gut? Mitnichten. Für seine Verdienste als Stadtparteivorsitzender sollte Gusenbauer der Ehrenvorsitz der SPÖ Ybbs verliehen werden. Gusenbauer lehnte – trotz mehrmaliger Beschwichtigungsversuche nach der Sitzung – ab und schloss damit für ihn das Kapitel.

„Um jegliche Zweifrontentheorie zu vermeiden, sollte Bürgermeisteramt und Parteivorsitz in einer Hand sein. Dieser Grundsatz gilt auch für Schachner“,

Das sagt Ex-Bundeskanzler Gusenbauer. Gegenüber der NÖN erklärt Gusenbauer, dass er bereits vor Jahren Schroll angeboten habe, den Vorsitz der SPÖ in Ybbs zu übernehmen. „Um jegliche Zweifrontentheorie zu vermeiden, sollte Bürgermeisteramt und Parteivorsitz in einer Hand sein. Dieser Grundsatz gilt auch für Schachner“, sagt Gusenbauer.

Im Vorfeld der Sitzung des Parteivorstandes habe sich Gusenbauer umgehört, welche Persönlichkeiten bereit wären, aktiv in der SPÖ mitzuarbeiten. Diese Personen habe er zur Diskussion gestellt. „In der sehr offenen und kritischen Diskussion wurden Bedenken gegen einzelne Kandidaten geäußert, die ich nicht beurteilen konnte, da ich in das Gemeindeleben nicht mehr so intensiv involviert bin“, spricht Gusenbauer die Thematik der Schroll-Vertrauten an.

Seinen verfrühten Abgang aus der Sitzung begründet der Alt-Kanzler damit, die Diskussionsleitung jenen Funktionären überlassen zu haben, die in „Zukunft, miteinander leben müssen“.

Im Hinblick auf die Ablehnung des Ehrenvorsitzes zieht Gusenbauer Vergleiche mit seinem Rücktritt als Bundesparteichef der SPÖ im Jahr 2008: „Ich habe damals weder eine Ehrenfunktion auf Bundesebene angenommen noch mich mit öffentlichen Kommentaren zu Wort gemeldet. So möchte ich es jetzt auch in Ybbs halten.“

Verwunderung bei Schachner. Verwundert über die NÖN-Informationen einer Sitzung ohne Öffentlichkeit ist Schachner. Sie möchte die Details nicht kommentieren, aber: „Ich habe die Liste mit Gusenbauer und dem Vorstand im Vorfeld besprochen. Er fand sie gut, aber erweiterbar. Ich habe mir Gedanken zu den einzelnen Personen gemacht und danach den Vorstand ausgewählt.“

Ulrike Schachner ist die neue starke Frau in der Ybbser SPÖ. Foto: NOEN

Schroll sieht Spaltungsversuch durch ÖVP NÖ. Nationalratsabgeordneter Schroll sieht hinter dem Informations-Leak an die NÖN die ÖVP NÖ. „Von diesen ständigen Spaltungsversuchen, die ausschließlich aus der ÖVP NÖ nach Ybbs herangetragen werden, halte ich persönlich gar nichts. Ich kann mich nicht erinnern, jemals über Diskussionsverläufe aus ÖVP-Vorstandssitzungen gelesen zu haben“, ärgert sich Schroll.

Ex-Stadtchef Alois Schroll ortet einen Angriff der ÖVP NÖ. Foto: Foto SPÖ, Jäger

Ebenso wie Schachner beruft sich auch er darauf, dass es sich um eine „interne Sitzung“ gehandelt habe. „In Parteisitzungen wird es immer sachliche, oft aber auch heftige Diskussionen geben, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Weg zu erarbeiten und diesen umzusetzen. Ich freue mich, dass ich weiterhin als Obfrau-Stellvertreter auf der Liste bin. Wann immer ich von der Stadt um Hilfe gebeten werde, werde ich mich in meiner Funktion dafür einsetzen.“

