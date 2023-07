LKH Melk: Bernadette Dornigg übernimmt die Leitung der Inneren Medizin

Mit Anfang Juni übernahm die Oberärztin Bernadette Dornigg die Leitung des Primariates für Innere Medizin am Landesklinikum Melk. „Die gesamte Belegschaft gratuliert zur Übernahme der Leitungsfunktion und freut sich, die neue Primaria mit voller Kraft unterstützen zu dürfen“, sagt Leopold Wanderer, Ärztlicher Direktor.

Bernadette Dornigg wuchs zusammen mit zwei Brüdern in Amstetten bzw. Ybbs an der Donau auf. Sie blätterte bereits in jungen Jahren in den medizinischen Fachbüchern der Mutter, diese war Krankenpfelgerin am Landesklinikum Amstetten, und begleitete sie immer wieder ins Landesklinikum: „Das Krankenhaus war ein Ort, der immer eine Faszination auf mich ausübte und an dem ich mich zu Hause fühlte. Für mich gab es nie eine Alternative zur Medizin“, so Dornigg. Deshalb begann ihre Karriere im Gesundheitswesen als Rettungssanitäterin und Turnusärztin im Landesklinikum Scheibbs.

Erste Oberärztin in der Abteilung für Innere Medizin

Eine neue Heimat sollte sie finden, als sie eine Ausbildungsstelle zur Fachärztin für Innere Medizin am Landesklinikum Melk antrat. Nach erfolgreichem Abschluss der Facharztausbildung entschied sich Dornigg in Melk zu bleiben, trat eine Stelle als Oberärztin an und bekleidete später die Funktion als erste Oberärztin an der Abteilung für Innere Medizin.

Im Jahr 2022 kam ihr Sohn zur Welt und sie beschloss, nach dem Mutterschutz ins Berufsleben zurückzukehren. Familie und Beruf füllen den Tag von Dornigg nahezu vollständig aus, aber sie lässt es sich dennoch nicht nehmen, weiterhin ehrenamtlich als Notärztin für das Rote Kreuz tätig zu sein und ihrem liebsten Hobby – der Bewegung an der frischen Luft – nachzugehen.