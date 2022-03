Maurer verlässt Schulzentrum Ybbs

Werbung

Überraschender Wechsel im Ybbser Schulzentrum. Direktor Christoph Maurer, der das Amt erst im Herbst 2020 von seinem Vorgänger Rainer Graf übernommen hat, wechselt mit 1. April in die Bildungsdirektion und quittiert damit seinen Dienst als Direktor. „Es ist eine große Herausforderung, künftig an der Schulentwicklung in der Bildungsregion zu arbeiten“, bestätigt Maurer den Wechsel. Künftig wird er vom Standort Waidhofen aus als einer von fünf Schulqualitätsmanager in der Bildungsregion Mostviertel arbeiten und sich die rund 200 Schulen – von der Volksschule bis zur Höheren Schule – untereinander aufteilen. In seinem Rückblick auf die Zeit als Schuldirektor im Schulzentrum betont Maurer, dass die Pandemie „alles überschattet“ hat. Das Hin und Her beim Ausbau des Schulzentrums ist für Maurer aber kein Grund für den raschen Wechsel gewesen.

Im Ybbser Schulzentrum werden bis zu den Sommerferien Andreas Brachinger (HTL) und Gerlinde Weinstabl (HAK) interimistisch die Schulleitung übernehmen. Mit Schulbeginn im September soll dann ein neuer Direktor feststehen. Wer das ist, ist derzeit noch offen, die Stadtgemeinde Ybbs hat als Schulerhalter aber das Vorschlagsrecht.

Bei der Stadtgemeinde Ybbs war Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ) im Vorfeld über den möglichen Wechsel informiert worden. „Es steht jedem eine Veränderung zu, auch wenn der Wechsel sehr schnell kommt“, meint Schachner, die Maurer alles Gute für die neue Herausforderung wünscht. Verärgert ist Schachner aber über das Vorgehen der Bildungsdirektion: „Es wäre nett gewesen, wenn der Wechsel die drei Monate bis zum Schulschluss warte hätte können.“

Schachner ist aber froh, dass ein interimistisches Team gefunden wurde und sie hofft, dass daraus auch der künftige Leiter der Schule hervorgeht. „Für das gesamte Schulteam ist es eine große Herausforderung, da der Wechsel mitten im Schuljahr erfolgt“, betont Schachner.

Mit Bedauern hat auch ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer die Entscheidung vernommen: „Für uns als Stadt ist es schade, er hat sehr gute Arbeit geleistet.“ Mit Blick auf die Zukunft der Schule und die Bestellung des neuen Direktors stellt Kratzer aber klar: „Wir erhoffen uns vom Nachfolger, dass er sich weiter für den Umbau einsetzt und für den Standort Ybbs alles gibt.“

