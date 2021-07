Etliche Jahre war Gerhard Schuberth als Organisator des Höfefests nicht wegzudenken, vergangene Woche legte er seine Tätigkeit zurück. Schuberth wollte mit seiner Firma einen Vertrag für die Veranstaltung von Höfefest und Fasching für die kommenden drei Jahre mit der Stadtgemeinde abschließen, ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl wollte aber – im Hinblick auf die Installierung eines neuen Stadtmarketings – nur ein Jahr. „Ich wollte das Marketing auf neue Beine stellen, das geht nur in drei Jahren. Ich beende die Tätigkeit aber ohne Groll“, betont Schuberth.

3-G-Regel auch bei Höfefest

Nach der Corona-Pause wird das Höfefest in diesem Jahr von 30. bis 31. Juli stattfinden. „In genauer Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und einem eigenen Konzept“, wie ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl betont. So sollen eigene Handbänder den erfolgten 3G-Nachweis signalisieren. Kontrolliert wird dies an fünf Eingangs-Checkpoints in die Altstadt. „Wer nur spazieren gehen will und kein Band hat, darf nichts konsumieren“, erklärt Strobl.

Während das Höfefest nochmals von der Stadtgemeinde organisiert wird, wird beim Fasching im Februar dann schon das neue Stadtmarketing die Organisation übernehmen.