Melk: Nach zwölf Jahren tritt Adolf Salzer als Stadtrat zurück

In der vergangenen Stadtratssitzung gab Adolf Salzer seinen Rücktritt als Stadtrat bekannt. Allerdings bleibt der ehemalige Betriebsrat im Melker Landesklinikum der Stadt als Gemeinderat erhalten. Salzer wurde 2010 unter Bürgermeister Thomas Widrich erstmals Stadtrat für Soziales und Generationen. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Gemeindepolitik und genieße seit zwei Jahren meine Pension. In dieser haben sich auch meine Prioritäten verschoben und ich glaube, ich habe für die Allgemeinheit meine Schuldigkeit getan“, schmunzelt Salzer und betont: „Ab sofort richtet sich mein Kalender wieder nach mir.“

„Ab sofort richtet sich mein Kalender wieder nach mir.“

In Salzers Stadtratszeit fiel etwa die Errichtung des Jugendzentrums, die Einführung einer Kleinkindergruppe im Kindergarten II aber auch die Gruppenerweiterung im Kindergarten III. Fehlen werden den nunmehrigen Ex-Stadtrat zukünftig die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft mit den Kolleginnen und Kollegen. „Ich finde es schade, wenn ich dann hier nicht mehr dabei bin. Wir haben uns immer alle sehr gut verstanden“, vermisst Salzer bereits jetzt seine Gemeinderatskolleginnen und -kollegen.

Foto: Franz Gleiß/ Stadt Melk

Die Agenden von Salzer wird künftig Sandra Hörmann übernehmen. Hörmann war bereits von 2015 bis 2019 Stadträtin. Die Funktion übergab sie damals aufgrund der Geburt ihres zweiten Kindes an Ute Reisinger. Neben den Agenden von Salzer übernimmt Hörmann auch das Ressort Landwirtschaft und Umwelt.

