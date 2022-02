Melk: Restaurant-Schiff für Donau-Altarm?

Nach fast fünf Jahren an der Spitze des Melker Wirtschaftsvereins „Zunftzeichen“ übergab Ilse Kossarz die Obmannschaft an Gastronom Markus Madar. Neben dem Arbeitsschwerpunkt Tourismus erhoffen sich die fast 60 Mitglieder durch die Schaffung einer Stadtmarketing-Stelle in der Stadtgemeinde eine Verlagerung der Aktivitäten auf neue Tätigkeitsfelder, wie etwa die Intensivierung der Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder untereinander.

In einer Mitgliedersitzung sollen in den kommenden Wochen die weiteren Schwerpunkte festgelegt werden. Klar ist für Madar, dass man das Angebot in der Innenstadt verbessern und verstärkt auf Veranstaltungen setzen möchte. Den Auftakt soll ein Weinopening samt Abendshopping am zweiten April-Wochenende darstellen, bei dem auch das Stift Melk und der neue Pächter des Fährhauses eingebunden werden sollen.

Der Kritik, dass die Innenstadt nach weiteren Gastro-Ansiedlungen immer mehr zur Gastro-Meile statt zu einer Shoppingmeile mit breitem Branchenmix wird, widerspricht Madar: „Die Altstadt bietet sich für die Gastro an. Der Schwerpunkt liegt auf Tourismus und wenn mehr Touristen kommen, wird auch das Angebot größer. Davon profitieren auch die Melker.“ Man sei aber, so Madar, bemüht, einen breiten Branchenmix zu schaffen und will dazu auch vermehrt die Wiener Straße einbinden und auch dort Events veranstalten. Auch der Melker Wochenmarkt soll stärker belebt werden.

Abseits der „normalen“ Ideen spricht Madar aber auch über seine „verrückten“ Pläne, wie er sie selbst bezeichnet. Ganz oben steht dabei die In stallierung eines alten Schiffes als Hotel- oder Gastroschiff am Altarm der Donau. „Diese Möglichkeit würde sich jetzt anbieten, da durch den Hafenspitz die Schiffe ja direkt an die Donau verlegt werden. Die touristische Nutzung wäre optimal“, erinnert Madar dabei auch an Beispiele aus anderen Städten.

Der Gastronom betont aber auch, dass die Ideen dafür noch in den Kinderschuhen stecken und auch der behördliche Weg zur Genehmigung sicherlich nicht einfach werden würde.

