Neuer JVP Melk-Obmann erst 16 Jahre alt

Es sei Zeit für eine „Verjüngungskur“ gewesen, sagt Benjamin Steyrer. Nach sieben Jahren an der Spitze der Jungen Volkspartei (JVP) in Melk tritt nun Heinrich Binder – 16 Jahre jung – in seine Fußstapfen. „Als 16-Jähriger hat man halt einen ganz anderen Zugang zu Jugendlichen und deren Probleme und Wünsche als mit bald 30“, schmunzelt Steyrer. Als ÖVP-Jugendgemeinderat wird er seinen Nachfolger unterstützen: „Wir werden uns super ergänzen und es wird engagiert weitergehen.“

Besonders stolz sei Steyrer auf das Projekt ShuttleBuzz, welches vor einigen Jahren von der JVP Stadt Melk kurz vor dem Discobus- Aus gefordert und umgesetzt wurde. Auch der „BewegUnsPark“ und das jährliche Clubbing in der Wasserhalle sind Projekte, auf die der Melker gerne zurückblickt. Steyrer erhielt im Rahmen des Ortsjugendtages das Ehrenzeichen in Silber für besondere Verdienste um die JVP NÖ, Simon Widrich wurde mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.

