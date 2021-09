Über 200 Delegierte der Bezirkspartei wählten am Montag in St. Oswald den Nachfolger von Karl Moser als Bezirksparteiobmann der ÖVP. Im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fiel die Wahl dabei auf Nationalratsabgeordneten Georg Strasser aus Nöchling. „Wenn ich hier in den Saal schaue, erinnert es mich an meinen Besuch mit meiner Tochter im Stadion von Barcelona. Sie sagte damals ,Wow‘ und ich habe jetzt das gleiche Gefühl“, zeigte sich Strasser ergriffen, dass nach 1,5 Jahren Pandemie wieder eine Zusammenkunft möglich ist.

Bevor der Nöchlinger von den Delegierten mit 96,6 Prozent gewählt wurde, skizzierte er sein Programm für die nächsten Jahre. Darin enthalten ist das Vesprechen eine starke Stimme für den Bezirk auf Bundesebene zu sein, sich aber auch für die Generationen, die Freiwilligen, die Frauen und die Unternehmen einzusetzen. Ein Schwerpunkt ist der Arbeitsmarkt und Soziales. „Alle die Arbeiten können, sollen auch arbeiten gehen“, betont Strasser.