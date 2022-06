Wachablöse bei Yspertaler Alpenverein

Werbung

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Veronika Schroll und Vizebürgermeister Franz Fichtinger (beide ÖVP) hat die Ortsgruppe „Granit“ der Sektion Melk des Österreichischen Alpenvereins ihren Gründungsobmann Thomas Wiesenhofer verabschiedet. In alpinistischer Tradition wurde ihm eine Kletterroute gewidmet. Sebastian Wiese, der ab sofort die Geschicke der Ortsgruppe leiten wird, dankte Wiesenhofer für seine unermüdliche Arbeit und möchte vor allem die erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen.

Die Kletterhalle in Ysper ist Anziehungspunkt für Sportbegeisterte aus Nieder- und Oberösterreich, steht im Gemeindeeigentum und ist mit 1160 Quadratmetern eine der modernsten und größten in Österreich. Anfang Mai wurde eine Totalrevision durchgeführt und neue Routen hinzugefügt. An der Außenwand kann sogar bei Flutlicht geklettert werden.

Neben Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene werden aber auch andere Aktivitäten, wie Skitouren, Berg- Kletter- und Radausflüge, angeboten. Am 26. Juni ist mit Mountainbikeguides und einer Yogatrainerin eine gemeinsame Ausfahrt geplant, bei der an den schönsten Plätzen im Yspertal Entspannung gesucht wird.

