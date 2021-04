Mit 1. Juli 2021 übernimmt Simone Bamberg die operative Geschäftsführung der WKM und somit auch die Agenden rund um die Barocktage Stift Melk, die Sommerspiele Melk, Wachau in Echtzeit und die Tischlerei Melk.

„Sie konnte mir ihrem fundierten Fachwissen, langjährigem Erfahrungsschatz und strategischen Überlegungen zur erfolgreichen Weiterführung des bisher eingeschlagenen Weges der Wachau Kultur Melk die Kommission einstimmig überzeugen.“, begründet Paul Gessl, Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschafts GmbH und Vorsitzender der Findungskommission, die Entscheidung.

Aktuell ist Bamberg Gesamtprokuristin der Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H. und leitet dort den Bereich Marketing, Kommunikation, Verkauf und Ticketing. Ihre Laufbahn startete sie bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Danach folgten Stationen an der Staatsgalerie Stuttgart und bei den Haydn Festspielen Eisenstadt: „Ich freue mich darauf, in einen so vielfältigen Kulturkosmos, der in der Stadt gelebt wird und überregional ausstrahlt, einzutauchen und ihn mitgestalten zu dürfen.“