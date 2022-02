Bezirk Melk: Endlich mehr Freiheiten

Es ist für viele der lang erwartete Moment. Mit 5. März fallen die meisten Covid-19-Bestimmungen weg. Bereits mit vergangenem Samstag wurde ein erster Schritt in Richtung Öffnung gemacht. Die NÖN hörte sich in den besonders betroffenen Branchen um, wie sie sich auf die große Öffnung im März vorbereiten.

Gastronomie: „Endlich“, sagt Hannah Neunteufel, Chefin des zuletzt vom Falstaff ausgezeichneten Restaurants „Guter Fang“ in der Ybbser Stadthalle, zum Wegfall der 2G-Vorschriften, der Sperrstunde und der Kontrollen in der Gastronomie. Die Sperrstunde war zuletzt auf 22 Uhr angesetzt (Anm.: aktuell auf 24 Uhr), für Neunteufel war dies unverständlich: „Wir mussten durch die 2G-Vorschriften schon mindestens 50 Prozent Verluste hinnehmen“, weiß sie. Die Umstellung auf die 3G-Regel vergangenen Samstag war bereits „ein Schritt in die richtige Richtung“. „Wir hatten viele Stornierungen von Gruppen, die durch das Verbot für Ungeimpfte auf den Restaurantbesuch verzichteten“, erklärt sie. Im „Guten Fang“ laufen nun alle Vorbereitungen für die Frühjahrssaison. „Wir haben ja auch einen Frühlings-Cocktailschwerpunkt, den haben wir im letzten Lockdown auf das Wochenende reduziert. Wir wollen diesen nun ausdehnen“, sagt sie. Täglich können Gäste dann Cocktails genießen. Für das Gasthaus Beringer in Mank ändert sich nicht viel, meint Chef Joachim Beringer. Der Wegfall der Maskenpflicht sei „sehr angenehm“ und auch, dass das Contakt-Tracing wegkommt, sei wichtig. „Es wird einem aber immer etwas abgehen“, sagt er zu den Nachwirkungen der Krise.

Handel: Der Handel profitiert von den Lockerungen, davon sind die Gewerbetreibenden im Bezirk überzeugt. Maria-Eva Graf, Chefin von Mode Graf in Melk und Mank, freut sich darauf, „dass alle wieder zu uns kommen können“. Auch die Mitarbeiter seien motiviert. Bei Uhren-Schmuck Kittenberger in Pöchlarn ist die Vorfreude ebenso groß, erzählt Chefin Herta Potapow-Kittenberger. „Die 2G-Regel hat im Handel erhebliche Einbußen gebracht und auch die Kontrollen waren ein zusätzlicher Aufwand“, sagt sie. Sie ist optimistisch, dass die Kauflust wieder angeregt wird.

Nachtgastronomie: Die Nachtgastronomie wurde im Bezirk Melk in den vergangenen beiden Jahren arg gebeutelt. Zwei Lokale schlossen im beliebten Bermuda-Dreieck ihre Pforten. Für Pulverfass-Chef Charly Draxler ist die Wiedereröffnung mit 5. März eine große Erleichterung. „Es war schon schwer, das Personal bei Laune zu halten“, sagt er. Diese hätten am meisten gelitten, da auch mit dem fehlenden Trinkgeld ein erheblicher Teil des Einkommens weggefallen ist. Er konnte sein Personal aber halten. Er bereitet sich nun auf die Öffnungen vor, denn durch die Schließungen im „Bermudadreieck“, rechnet er mit mehr Gästen: „Die Gäste werden sicher jünger“, zeigt er sich für die Zukunft zuversichtlich.

Kulturbetriebe: Die Kulturbranche musste in den vergangenen zwei Jahren viel zurückstecken. Bei der Wachau Kultur Melk ist man dankbar, dass die Präventionskonzepte sehr gut vom Publikum angenommen wurden. „Dafür möchten wir wirklich Danke sagen“, meint Stefanie Steinwendtner. Die Vorbereitung für kommende Veranstaltungen finden wie gewohnt statt, wie sie sagt: „Die Umsetzung von Lockerungsschritten ist einfacher handzuhaben als die Einführung strengerer Maßnahmen.“

Bäder: Platz für mehr Badespaß heißt es ab Anfang März. Im Freizeitzentrum Ybbs ist nun wieder 3G die Zutrittsvoraussetzung, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Schacher (SPÖ): „Wir hoffen, dass sich dies in unserer Besucherzahl abbildet.“ Im Hallenbad Yspertal ist man ebenso erleichtert: „Wir freuen uns darauf, endlich wieder ein Stück weit Normalität einkehren lassen zu können“, sagt die Yspertaler Ortschefin Veronika Schroll (ÖVP) zum künftigen Wegfall der 3G-Regeln und der Kontaktdatenerhebung.

