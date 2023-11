Spezielle Nächte im Waldviertel

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich beim „Wehrturm“ in Leiben oft Besitzverhältnisse geändert – und mit ihnen die Benützung. Hatten früher sicherlich Burgfräuleins und ihre Begleitung hier ihr Zuhause, so besteht seit Kurzem die Möglichkeit – nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten im Innenbereich – in zwei Ferienwohnungen die Freizeit zu verbringen.

Der „Wehrturm zu Leiben“ besteht seit dem 15. Jahrhundert und gehörte einstmals zum nebenstehenden Schloss Leiben. Mit der Renovierung 2022 entstanden zwei individuelle und eigenständige Ferienwohnungen. Somit ist es möglich, eines der beiden Apartments oder den gesamten Turm als Wohnraum zu mieten.

Leibens SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz erklärt: „Der rund 600 Jahre alte Turm aus dem Mittelalter soll unseren Gästen die Möglichkeit bieten, in einem einzigartigen Ambiente ihren Urlaub und die Schönheit und Ruhe des südlichen Waldviertels zu genießen.“ Sie gratulierte der Familie Kleemann zur Renovierung und sieht das Nächtigungsangebot neben dem Europaschloss als aufwertendes Angebot für Familienfeiern, Feste und Events. Nach der beeindruckenden Führung durch den renovierten Turm wurde auf gute Nachbarschaft mit dem Europaschloss Leiben angestoßen.