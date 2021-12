Texingtal: Pfeiffer soll auf Karner folgen

Die Würfel innerhalb der ÖVP-Fraktion sind gefallen. Nach dem Bekanntwerden des Wechsels von ÖVP-Bürgermeister Gerhard Karner an die Spitze des Innenministeriums fanden über das Wochenende erste Gespräche zur Nachfolgersuche statt. Aus der kurzfristig anberaumten Sitzung der Fraktion am Montagabend ging der mögliche Nachfolger Karners hervor: Günther Pfeiffer.

„Wir haben uns seitens der ÖVP geeinigt, dass wir mit einem Kandidaten in die Wahl im Gemeinderat gehen werden: Günther Pfeiffer“, berichtete ÖVP-Vizebürgermeister Walter Eigenthaler, für den der Ortschefposten aus zeitlichen Gründen keine Option war. „Es ist der Wunsch, dass er unser neuer Bürgermeister wird“, betont Eigenthaler, der weiter Vize bleiben wird.

Der 48-jährige Pfeiffer sitzt seit 2005 für die ÖVP im Gemeinderat, seit 2015 ist er Geschäftsführender Gemeinderat und Gemeindeparteiobmann. Pfeiffer ist verheiratet, hat eine Tochter und ist in St. Pölten bei einer Sozialversicherung beschäftigt. „Für uns alle ist das natürlich überraschend gekommen“, sagt Pfeiffer im Gespräch mit der NÖN.

Der aller Voraussicht nach nächste Bürgermeister Texingtals will den weiteren Schritten nicht vorgreifen. Am Donnerstag dieser Woche tritt der Gemeindevorstand zusammen, bei der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember findet dann die Wahl des neuen Bürgermeisters statt. Die ÖVP verfügt im Gemeinderat über 17 von 19 Mandaten.

Mit dem Ausscheiden Karners kommt es noch zu einer weiteren Neuerung: Veronika Gansch wird neue Mandatarin.