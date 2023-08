Mit Video: Im Schloss Luberegg läutet jetzt die Hochzeitsglocke

Als Franz-Josef Pichler das verhüllte Holzgestell in der Kirche entdeckte, fing er an zu grübeln. „Es stand hinterm Altar und hatte ganz starke Reifen“, erinnert er sich. Und plötzlich fiel es ihm ein: Unter dem weißen Tuch und auf dem hölzernen Wagen musste eine Glocke sein. Und zwar eine ganz besondere: Sie wurde extra für ihn und seine Braut Valentina in Passau gegossen. Nach der kirchlichen Trauung im Februar wurde sie den frisch Vermählten übergeben. „Eine Hochzeitsglocke als Hochzeitsgeschenk! Wir waren überwältigt!“ , sagt er.

Die Idee für dieses ausgefallene Hochzeitsgeschenk hatten die Eltern des Bräutigams, Eveline und Josef Pichler. Wie es dazu kam, wollte auch Pfarrer Marek Duda wissen. Er befragte die Familie zuvor und erzählte im Rahmen der Glockenweihe die Anekdote: „Geld haben sie, auf Reisen können sie gehen – aber so eine Glocke, die bleibt für immer in der Familie.“ Die rund 150 Kilogramm schwere Glocke hat jetzt auch einen fixen Platz in einem Turm des Schlosses Luberegg bekommen. „Das war früher eine Kapelle, hier wurden auch Messen abgehalten“, informiert Pichler.

Positives Echo bei den Brautpaaren

Am Donnerstag der Vorwoche ertönte die Glocke nach der Segnung, schwang wie ein klingendes Pendel, beleuchtet in Pinktönen. Nun ist sie täglich um 12 Uhr und um 18 Uhr sowie freitags zusätzlich noch um 15 Uhr zu hören. Und natürlich komme sie bei besonderen Anlässen zum Einsatz: Etwa, wenn sich Liebende im Schloss Luberegg das Ja-Wort geben. „Unsere Paare freuen sich sehr“, berichtet Franz-Josef Pichler vom positiven Echo der Hochzeitsglocke.

Im Jahr 2002 erwarb die Unternehmerfamilie Pichler von Fürstin Anita Hohenberg das Schloss Luberegg, um den ehemaligen Sommersitz von Kaiser Franz II. vor dem Verfall zu bewahren. Es sollte 17 Jahre dauern, bis sie das denkmalgeschützte Bauwerk aus dem Dornröschenschlaf „wachküssten“: 2019 eröffneten sie das Schloss im neuen Glanz, zusätzlich zu ausreichend Platz für Hochzeiten und Seminare gibt es auch drei Suiten.