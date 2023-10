Priesterweihe in Maria Taferl

Ein besonderes Ereignis fand vergangenes Wochenende in der Basilika Maria Taferl statt. Bischof Alois Schwarz nahm die Weihe von drei neuen Priestern vor. Die Wallfahrtskirche war mit Gläubigern, die der Zeremonie beiwohnen wollten, bis auf den letzten Platz gefüllt.

Selbst aus Australien reiste eine Gruppe an, um die Segnung ihres Landsmannes Jason Rushton zu verfolgen. Die beiden anderen Novizen, Josef Brand und Christoph Schöller stammen aus Deutschland. Alle drei gehören dem Orden Diener Jesu und Mariens an, der seinen Sitz in Blindenmarkt hat und in Deutschland, Frankreich, Belgien und Kasachstan tätig ist.

Schwerpunkt der ignatianisch geprägten Gemeinschaft, die von Anfang an eng mit der Pfadfinderbewegung verbunden war, ist neben pfarrlichen Aufgaben, Einkehrtagen und Exerzitien besonders die Jugendarbeit.

Bischof Schwarz spendete das Sakrament und über 30 Priester, die bei der Liturgie mitwirkten, legten den drei zu Weihenden, nacheinander die Hände auf. Am Ende der Weihezeremonie in Maria Taferl erteilten die Neugeweihten den sogenannte „Primizsegen“, ihren ersten Segen als Priester, der von Gläubigen besonders geschätzt wird. „Auf den haben wir uns alle schon gefreut“, merkte Bischof Schwarz schmunzelnd an und kniete sich allen voran an der Altarstufe nieder. Pater Josef bleibt in Österreich und wird in der Pfarre St. Georgen am Ybbsfelde wirken.