Ein geschmückter Christbaum, Geschenke darunter, ein Festessen und anschließend ein gemütliches Beisammensein: Für viele Familien im Bezirk gestaltet sich so der 24. Dezember. Aber nicht nur in klassischen Haushalten läuft so der Heiligabend ab: Auch im Stift Melk wird ganz nach Tradition Jahr für Jahr das Weihnachtsfest gefeiert.

NOEN

„Gestartet wird mit einer gemeinsamen Messe, welcher der gesamte Konvent beiwohnt“, erzählt Abt Georg Wilfinger. Danach versammeln sich die Benediktiner vor dem Christbaum in der Nähe des Speisesaals, um gemeinsam zu beten und zu singen. „Der Baum, der immer von den jungen Patres geschmückt wird, stammt aus unseren Stiftswäldern“, berichtet Wilfinger. Für ihn ist das Beisammensein vor dem Christbaum Jahr für Jahr ein Highlight: „Es ist immer schön, wenn man zusammenkommt und für einen Moment gemeinsam innehält.“

Dann wird der Konvent zu Tisch gebeten. Allerdings warten dort weder Weihnachtskarpfen noch Gans oder anderes traditionelles Weihnachtsessen, wie der Abt verrät: „Wir wissen nie, welches Menü uns erwartet. Am 24. Dezember verwöhnen uns die Stiftsköche immer mit unterschiedlichen Kreationen.“

Mit vollem Bauch geht es für die Benediktiner an die Geschenke. Und die liegen auch im Stift Melk ganz klassisch unterm Christbaum. Dorthin gelegt hat sie allerdings das stiftseigene „Christkind“.

„Christkind“ aus Konvent sammelt alle Wünsche

Jedes Konventsmitglied hat einen Weihnachtswunsch – dieser wird einem Benediktiner verraten, der sich um die Geschenke kümmert. „Meistens sind das Bücher“, erläutert Wilfinger. Was sich der Abt dieses Jahr vom „Christkind“ wünscht? „Eine Geldspende für mein Sozialprojekt in Saniob. Das wünsche ich mir schon etliche Jahre“, strahlt er. Nach der Christmette wird am Weihnachtsabend noch mit Punsch angestoßen.