Ybbser Weihnachtsfreude im Schuhkarton

Sie gehört zu Weihnachten wie der Adventkranz und die Weihnachtskekse: die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Seit 2014 gibt es die Aktion in Ybbs. Jedes Jahr werden hunderte Boxen gesammelt, die den Kindern zugutekommen: Zusammen mit vielen Helferinnen und Helfern organisiert Hilde Steinmetz das Projekt.

Der weihnachtliche Zauber ist vor allem für Kinder jedes Jahr aufs Neue ein Erlebnis. Um das auch den Kleinsten in Rumänien, Moldawien und in der Ukraine ermöglichen zu können, wird die Weihnachtsfreude in der Schuhschachtel verschickt. Jeder kann einen alten Schuhkarton hernehmen und mit Kleidungsstücken, Hygieneartikeln, Spielsachen, Süßigkeiten, Stiften und Papier befüllen. Die Boxen werden dann in Geschenkspapier gehüllt an die Kinder gesendet.

Wer sich fragt, was man am besten in den Schuhkarton einpacken kann, dafür gibt Steinmetz eine Hilfestellung: neuwertige Kinderkleidung, Hygieneartikel (z.B. Kinderzahnpasta, Kinderzahnbürste, Seife, Shampoo), Süßigkeiten (keine verderbliche Ware oder Flüssigkeiten), Spielsachen, Schreibmaterial. Für den Transport sollen ebenso zwei Euro hinzugegeben werden. Ebenso hilfreich sind Geldspenden, um die Pakete vollständig zu befüllen. „Bitte nicht die gesamte Schachtel einpacken und zukleben, sondern Schachtel und Deckel getrennt weihnachtlich verpacken und dann mit einem Gummiband verschließen“, erklärt Steinmetz. Die Abgabe der Ware erfolgt ab 20. Oktober jeweils Freitag (14 bis 17 Uhr) und Samstag (9 bis 13 Uhr) im Ybbser Pfarrheim. Infos bei Hilde Steinmetz ( 0664 73544837 )