Post und Paketzusteller im Bezirk Melk: Im Auftrag des Christkinds

Vonseiten der Post gibt’s keine Aufzeichnungen der Paketmengen in den einzelnen Standorten. „Wir rechnen für den Dezember 2021 mit etwas unter drei Millionen Paketen, die wir in Niederösterreich zustellen werden“, sagt Sprecher Markus Leitgeb. Das seien fast 13 Prozent weniger als im Dezember des Vorjahres – die Kauflust der Konsument:innen gehe zurück, dazu kommen die Lieferkettenprobleme und nicht verfügbare Produkte. „Pro Tag stellen wir in Niederösterreich im Dezember rund 135.000 Pakete zu.„Pro Tag stellen wir in Niederösterreich im Dezember rund 135.000 Pakete zu.“

Im DPD-Depot Pöchlarn werden derzeit durchschnittlich rund 22.000 Pakete pro Tag ausgeliefert. „Im Vergleich zu September ist das ein Plus von rund 60 Prozent “, berichtet DPD-Sprecherin Sandra Reichl. Aufgrund der vielen Pakete wurde zuletzt auch der Mitarbeiterstand aufgestockt: „Wir haben heuer sogar den ‚100er‘ bei den Zustelltouren geknackt – ein Meilenstein für das Depot.“ Reichl bedankt sich bei den Mitarbeitern und Zustellern („Sie sind die ‚stillen Helden‘ der Pandemie“) – und wünscht sich „mehr Verständnis und Solidarität, falls das ein oder andere Paket derzeit länger unterwegs ist.“