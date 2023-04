Lions Club Pöchlarn-Melk: Prominente Patin für Jubiläumswein

Im Vorfeld zur „regulären Weintaufe“, die am Freitag, 14. April, im Weingut Özelt in Spitz stattfindet, gab es zuletzt ein besonderes Kennenlernen in Pöchlarn. Im Stadtpark trafen zahlreiche Vertreter des Lions-Club Pöchlarn-Melk die neue Weinpatin, die bekannte Schauspielerin Ursula Strauss. Im heurigen Jubiläumsjahr – die „Lions“ werden 50 – steigt passenderweise auch die nächste Veranstaltung, das große Jubiläumskonzert im Stadtpark Pöchlarn. Hier wird Strauss aufgrund Dreharbeiten allerdings verhindert sein. Daher gab es nun ein kurzes Kennenlernen und eine gemeinsame Verkostung. Beim Jubiläumskonzert am 10. Juni ab 19 Uhr wird die Big Band der Polizeimusik Niederösterreich und der Pöchlarner Chor „Herrn Hören“ spielen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.