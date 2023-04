Vorhang auf in Loosdorf

Mehr als 5.000 Probenstunden liefen in den vergangenen Monaten seit Anfang Jänner in das aktuelle Projekt von Regisseur Leopold Mayrhofer und seinem Team der Bühne Loosdorf.

An den nächsten drei Wochenenden präsentieren die Hobbykünstlerinnen und -künstler ihr Können auf dem ihnen neuen Gebiet der Operetten. „Schon seit Jahren stand das ‚Weiße Rößl‘ bei der Auswahl der Stücke im Raum,. Bisher spielten wir ‚nur’ klassische Theaterstücke, dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, eine Operette vorzubereiten“, sagt Hannelore Mayrhofer von der Bühne Loosdorf.

Der Einsatz, den die Künstlerinnen und Künstler in den vergangenen Monaten geleistet haben, erfüllt das Team mit Stolz. „Es ist so schön, zu sehen, wie viel Engagement unser Team, seit Anfang Jänner, gezeigt hat“, freut sich Mayrhofer.

Gewinnspiel und Ticketinfo

Vorführungen finden an drei Wochenenden ab Freitag, 14. April, statt. Karten können online unter www.ticketladen.at und in der Raiffeisenbank in Loosdorf erworben werden.

Die NÖN verlost jeweils zwei Karten für die Vorstellungswochenenden. Wer mitmachen möchte, sendet das Kennwort „Weißes Rössl“ an redaktion.melk@noen.at. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden in der Woche vor der Vorstellung bekannt gegeben.

