In einem offenen Brief auf Facebook teilte VP-Gemeinderat Franz Habegger am Wochenende überraschend seinen Rücktritt als Gemeinderat mit. Als Grund gibt er dabei an, dass ein Gemeinderat Entscheidungen zu treffen habe, die nicht bei allen Gemeindebürgern Anklang finden.

„Wenn man einmal bei Abstimmungen gegen den Strom stimmt und dafür persönlich zur Rede gestellt wird, ist dies völlig in Ordnung. Es ist die Arbeit eines Gemeinderats, nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Gemeinde Entscheidungen zu treffen“, betont Habegger, der den Nah&Frisch-Markt im Ort als Nahversorger betreibt.

Genau in diesem Familienbetrieb soll es zuletzt mehrmals zu Anfeindungen gekommen sein, die auch wirtschaftliche Folgen gehabt haben sollen. Habegger: „Wenn der Familienbetrieb durch meine Tätigkeit als Gemeinderat in Mitleidenschaft gezogen wird, heißt es, eine Entscheidung zugunsten der wirtschaftlichen Absicherung der eigenen Familie zu treffen.“ Gegenüber der NÖN bestätigt Habegger, dass zuletzt auch einige Weitener dem Markt fernblieben. „Wir sind auf alle Weitener angewiesen“, betont Habegger.

„Es tut mir furchtbar leid, er war sehr engagiert. Wenn das Geschäft leidet, muss man die Entscheidung aber verstehen.“ Ramona Fletzberger, VP

Welches Thema konkreten Anlass zur breiten Diskussion gegeben hat, will Habegger öffentlich nicht kommentieren. Laut NÖN-Informationen dürfte dabei aber die Schließung des Raika-Bankomaten eine Rolle gespielt haben. Einige Weitener wünschten sich eine solche Ansiedlung in seinem Geschäft. Trotz Rücktritts als Gemeinderat wird Habegger aber Wirtschaftsbundobmann bleiben.

VP-Vizebürgermeisterin Ramona Fletzberger bedauert die Entscheidung von Habegger: „Es tut mir furchtbar leid, er war immer sehr engagiert. Wenn das Geschäft leidet, muss man die Entscheidung aber verstehen.“ Wer ihm im Gemeinderat nachfolgt, wird in den kommenden Wochen entschieden.