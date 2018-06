„Jedes Schulkind ist kostbar“, ist sich Eva Draxler aus Weiten sicher. Deswegen hilft sie als Projektmanagerin bei Care Österreich, Geld für Bildungsprojekte in Jordanien zu lukrieren. Bei einem Besuch vor Ort sprach sie mit unterstützten Familien, um zu wissen, wo genau die Spenden hinfließen. Die NÖN war mit dabei.

Bis zu über einer Million syrische Flüchtlinge leben geschätzt in Jordanien. Darunter unzählige Kinder, die arbeiten gehen müssen, um die Familie über Wasser zu halten. Hier springt Care ein und unterstützt sie finanziell, damit die Kinder wieder in die Schule können. Rund 1.850 Kinder konnten so bereits ihre Bildung fortsetzen.

„Care hat seine Arbeit in der Nachkriegszeit begonnen. Was Österreich 1946 war, ist Syrien 2018.“Eva Draxler

Einer ist der zwölfjährige Hassan, der von acht Uhr bis Mitternacht in einer Fabrik arbeitete und mit Geschwistern und Mutter in einem Zelt wohnte. Jetzt haben sie wieder eine Wohnung und Hassan geht in die Schule.

„Keiner will seine Kinder arbeiten schicken“, so Draxler. Allerdings sei der Hunger stärker. Die Situation sei in Österreich schwer nachzuvollziehen, doch: „Care hat seine Arbeit in der Nachkriegszeit in Europa begonnen. Was Österreich 1946 war, ist Syrien 2018.“ Hilfe leisten kann jeder, das meiste würde durch die Kleinspenden zusammenkommen.

Mit ihrer Arbeit will sie ein ehemaliges „Empfängerland“ zu einem „Geberland“ machen. Dafür ist sie vor rund zwei Jahren aus dem Tourismus zu Care gewechselt. Aufgewachsen ist sie aber nicht in Wien, sondern in Weiten mit Schulbesuch im Stift Melk. Ihre Wurzeln im südlichen Waldviertel hat sie dabei aber nicht verloren. Genauso wenig können die vielen Flüchtlinge in Jordanien ihre Heimat loslassen. Der größte Wunsch der meisten: nach Syrien zurückkehren.